Организаторы Евровидения впервые разрешили конкурсанту пропустить репетиции

Ему не позволяет приехать состояние здоровья. Как пишет Jornal de Noticias, общественный телеканал Португалии в понедельник, 17 апреля, подтвердил, что у певца проблемы с сердцем и он прибудет в Киев только 7 мая на открытие конкурса.

На первых репетициях его заменит сестра Луиза, которая является автором конкурсной композиции. Вместе с тем сам артист отметил, что он не сомневается, что выйдет на сцену 9 мая и достойно представит свою страну.

Напомним, как сообщал УРА-Информ, Европейский вещательный союз 14 апреля официально подтвердил, что Россия не сможет принять участие в Евровидении-2017. Как сказано в заявлении организации, России были предложены разные варианты, и они состояли в том, чтобы представитель России смог принять участие через спутник или изменить избранного артиста на того, кто мог легально въехать в Украину на время проведения конкурса.

Однако, к сожалению, эти предложения были отклонены "Первым каналом", руководство которого объявило, что не будет транслировать конкурс "Евровидение-2017".