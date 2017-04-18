03:00 18.04.2017 | Культура | Новости     Новости Украины
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Организаторы Евровидения впервые разрешили конкурсанту пропустить репетиции

Представитель Португалии на Евровидении-2017 Сальвадор Собрал не будет присутствовать на двух репетициях первого полуфинала конкурса.

Организаторы Евровидения впервые разрешили конкурсанту пропустить репетиции

Ему не позволяет приехать состояние здоровья. Как пишет Jornal de Noticias, общественный телеканал Португалии в понедельник, 17 апреля, подтвердил, что у певца проблемы с сердцем и он прибудет в Киев только 7 мая на открытие конкурса.

На первых репетициях его заменит сестра Луиза, которая является автором конкурсной композиции. Вместе с тем сам артист отметил, что он не сомневается, что выйдет на сцену 9 мая и достойно представит свою страну.

Напомним, как сообщал УРА-Информ, Европейский вещательный союз 14 апреля официально подтвердил, что Россия не сможет принять участие в Евровидении-2017. Как сказано в заявлении организации, России были предложены разные варианты, и они состояли в том, чтобы представитель России смог принять участие через спутник или изменить избранного артиста на того, кто мог легально въехать в Украину на время проведения конкурса.

Однако, к сожалению, эти предложения были отклонены "Первым каналом", руководство которого объявило, что не будет транслировать конкурс "Евровидение-2017".


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