17:45 18.04.2017 | Общество | Новости
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iPhone 8 претерпит изменения механизма идентификации

Аналитик компании Pacific Crest Securities Энди Харгривз сообщил MacRumors, что компания Apple планирует отказаться от сканера отпечатков пальцев Touch ID в новой модели iPhone.

iPhone 8 претерпит изменения механизма идентификации

В сообщении говорится, что такие изменения – вынужденные. Из-за проблемы размещения кнопки в смартфоне.

Планировалось разместить сканер отпечатков под поверхностью дисплея таким образом, чтобы он работал в любой части экрана. Однако с этой идеей возникли трудности. Вместо Touch ID корпорация рассматривает вариант внедрения системы идентификации, похожей на сканер радужки глаза.

Ранее УРА-Информ сообщал, что компания Tesla осень планирует презентацию первого электрогрузовика.


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