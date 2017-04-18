iPhone 8 претерпит изменения механизма идентификации

В сообщении говорится, что такие изменения – вынужденные. Из-за проблемы размещения кнопки в смартфоне.

Планировалось разместить сканер отпечатков под поверхностью дисплея таким образом, чтобы он работал в любой части экрана. Однако с этой идеей возникли трудности. Вместо Touch ID корпорация рассматривает вариант внедрения системы идентификации, похожей на сканер радужки глаза.

Ранее УРА-Информ сообщал, что компания Tesla осень планирует презентацию первого электрогрузовика.