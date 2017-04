Руслана показала главную сцену Евровидения 2017 - ФОТО

Об этом звезда сообщила на своей странице в Facebook.

По словам Русланы, во время подготовки организаторы демонстрируют чрезвычайный уровень профессионализма. Также певица отметила, что зал выглядит комфортным и уютным, продолжается монтаж трибун, а сцен будет сразу две – для ведущих и певцов.

"Передо мной 1900 световых приборов, и сейчас происходит их монтаж. Это уникальная конструкция, которую мне никогда до этого не приходилось видеть. Размеры экрана – 70х11 м. Технический уровень нынешнего Евровидения в Украине – это однозначно уровень 2017-го года. Это новое слово в производстве шоу такого уровня", - подчеркнула знаменитость украинской эстрады.

Вместе с тем певица Руслана увидела весь процесс подготовки изнутри и уже без малейших сомнений может сказать - Welcome to Ukraine Again.

Напомним, как сообщал ранее "УРА-Информ", красная дорожка конкурса Евровидение-2017 будет находиться прямо перед столичным Мариинским дворцом.