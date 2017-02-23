В России умер актер кино и театра Алексей Петренко

Об этом на своем сайте сообщает Союз кинематографистов России. При этом причина смерти пока не сообщается.

Петренко известен своими ролями американского журналиста Пола Дика в многосерийном фильме "ТАСС уполномочен заявить", купца Кнурова в "Жестоком романсе", аббата Фриа в "Узнике замка Иф", писателя Артура Конан Дойля в "Воспоминаниях о Шерлоке Холмсе".

Вместе с тем актер родился на Украине в селе Чемер Черниговской области. В 1961 году он окончил курс народного артиста СССР Ивана Марьяненко в Харьковском театральном институте.

Затем по распределению оказался в Запорожском музыкально-драматическом театре имени Щорса, где работал до 1963 года и год проработал в Донецком областном русском драматическом театре в Мариуполе. В 1964 году Игорь Владимиров пригласил Алексея Петренко в Ленинградский театр им. Ленсовета. Уже с 1977 года Алексей Петренко выступал на сцене Московского драматического театра на Малой Бронной.

В целом, за свою жизнь он снялся в 80 картин.

Напомним, как сообщал УРА-Информ, 19 февраля, в Киеве умер известный украинский кинорежиссер, продюсер и клипмейкер Максим Паперник. Он скончался от онкологического заболевания в возрасте 48 лет. О смерти Паперного рассказали его родственники.