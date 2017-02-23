09:59 23.02.2017 | Культура | Новости
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Филипп Киркоров призвал Россию не ехать на Евровидение 2017

Известный российский певец Филипп Киркоров заявил, что разочаровался в международном музыкальном конкурсе "Евровидение" и призызвал не ехать на Евровидение 2017 в Киев. 

Филипп Киркоров призвал Россию не ехать на Евровидение 2017

Об этом пишет Комсомольская правда.

По его словам, ему неинтересен этот конкурс с определенного этапа его существования, а точнее с прошлого года. Для него конкурс "Евровидение" перестал существовать. 

"Я глубоко разочарован его политизированностью и ангажированностью. Я не оспариваю победу певицы из Украины Джамалы: за нее также голосовали жители Европы, как за Сережу Лазарева. Но в зрительском голосовании победил Сергей.

Также Киркоров заявил, что на прошлом соревновании судьи необоснованно поставили "непонятно на каком основании" певцу Сергею Лазареву нули.

"Какой смысл участвовать в конкурсе, в котором просто сводят счеты с нашей страной? Зачем ехать туда, где нас не ждут? И вам советую уменьшить свой интерес к этому конкурсу, пока они не наведут там порядок. Я бы вообще никого не отправлял туда в этом году", – отметил Филипп.

Напомним, как сообщал ранее "УРА-Информ", Европейский вещательный союз определился с кандидатурами новых топ-менеджеров музыкального конкурса  "Евровидения 2017".


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