12:45 22.02.2017 | Культура | Новости
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Из-за беременности Бейонсе поменялись ее отношения с мужем

Беременность Бейонсе подарила ее браку второе дыхание. Из-за нового положения звезды поменялись ее отношения с мужем.

Из-за беременности Бейонсе поменялись ее отношения с мужем

"Брак Бейонсе и Джей Зи переживает лучший период. В течение прошлого года они стали уделять больше внимания друг другу, что благотворно сказалось на отношениях. Оба всегда хотели большую семью, поэтому с такой радостью восприняли новость о том, что Бейонсе беременна двойней. Дети стали настоящим подарком от Бога",  – передает  Enews со ссылкой на инсайдера.

При этом источник также добавил, что перспективе стать старшей сестрой обрадовалась и дочь Бейонсе и Джей Зи, Блу Айви.

Она постоянно трогает живот мамы и с нетерпением ждет появления на свет малышей.

Как сообщал "УРА-Информ", Джорж Клуни опроверг информацию о том, что его супруга Амаль в ожидании мальчика и девочки. По словам актера, пол будущих детей им пока неизвестен. 


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