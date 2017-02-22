Из-за беременности Бейонсе поменялись ее отношения с мужем

"Брак Бейонсе и Джей Зи переживает лучший период. В течение прошлого года они стали уделять больше внимания друг другу, что благотворно сказалось на отношениях. Оба всегда хотели большую семью, поэтому с такой радостью восприняли новость о том, что Бейонсе беременна двойней. Дети стали настоящим подарком от Бога", – передает Enews со ссылкой на инсайдера.

При этом источник также добавил, что перспективе стать старшей сестрой обрадовалась и дочь Бейонсе и Джей Зи, Блу Айви.

Она постоянно трогает живот мамы и с нетерпением ждет появления на свет малышей.

Как сообщал "УРА-Информ", Джорж Клуни опроверг информацию о том, что его супруга Амаль в ожидании мальчика и девочки. По словам актера, пол будущих детей им пока неизвестен.