Джордж Клуни поведал о своих будущих детях

По его словам, информация о том, что она ждет мальчика и девочку – неправда. Супруги до сих пор не знают, какого пола родятся малыши. Об этом актер рассказал в интервью французскому журналу Paris Match.

По словам Джорджа, они вместе с женой заботятся о безопасности детей, а также с нетерпением ждут их появления на свет.

"Как можно не переживать, когда собираешься стать родителем? Это такая ответственность! Мы очень рады, но и слегка нервничаем, хотя это нормально", – объяснил Клуни.

Как сообщал "УРА-Информ", ранее мама Джорджа Клуни призналась, что она очень рада беременности Амаль. По ее словам, сын и невестка станут прекрасными родителями. А Амаль якобы ожидает мальчика и девочку.