10:59 22.02.2017 | Культура | Новости     Новости Украины
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Джамала стала лучшей певицей года

В столице состоялась ежегодная церемония вручения наград лучшим из лучших в музыке. Триумфатором этого года стала победительница международного песенного конкурса "Евровидение-2016", певица Джамала. 

Джамала стала лучшей певицей года

Отметим, что Джамалу признали не только лучшей певицей года, но и отметили ее за композицию "1944" и дуэт с группой "ДахаБраха".

Вслед за Джамалой наибольшее количество наград домой забрала рок-группа The Hardkiss. На YUNA коллектив победил в номинациях "Лучшее концертное шоу" и "Лучшая рок-группа". 

Кроме того, лучшим альбомом стал "MONATIKЗВУЧИТ", а видеоклипом – запись песни Monatik "Кружит". 

В свою очередь открытием года стал коллектив "Грибы".

Напомним, как сообщал ране "УРА-Информ", весной в украинских кинотеатрах анонсируют выход документального фильма Jamala.UA, в котором расскажут о путях крымскотатарской певицы к победе на Евровидении-2016.


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