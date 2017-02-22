Джамала стала лучшей певицей года

В столице состоялась ежегодная церемония вручения наград лучшим из лучших в музыке. Триумфатором этого года стала победительница международного песенного конкурса "Евровидение-2016", певица Джамала.
Отметим, что Джамалу признали не только лучшей певицей года, но и отметили ее за композицию "1944" и дуэт с группой "ДахаБраха".
Вслед за Джамалой наибольшее количество наград домой забрала рок-группа The Hardkiss. На YUNA коллектив победил в номинациях "Лучшее концертное шоу" и "Лучшая рок-группа".
Кроме того, лучшим альбомом стал "MONATIKЗВУЧИТ", а видеоклипом – запись песни Monatik "Кружит".
В свою очередь открытием года стал коллектив "Грибы".
Напомним, как сообщал ране "УРА-Информ", весной в украинских кинотеатрах анонсируют выход документального фильма Jamala.UA, в котором расскажут о путях крымскотатарской певицы к победе на Евровидении-2016.