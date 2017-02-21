Лана Дель Рей выпустила новый клип - ВИДЕО

Популярная американская исполнительница Лана Дель Рей выпустила новый клип на композицию "Love".
Отметим, что ранее в Лос-Анджелесе появились загадочные постеры с изображением певицы. При этом поклонники Рей решили, что таким образом она намекает на скорый выход нового альбома. Так, композицияLove, ставшая лид-синглом будет уже четвертым в ее арсенале и выйдет в нынешнем году.
По ее словам, свои первые четыре диска она делала для себя, но этот будет для ее фанатов.
"Лид-сингл о том, куда все мы, я надеюсь, направимся", - прокомментировала Лана.
Также у певицы запланирован выход пятого альбома. В настоящее время название и дата выхода пластинки держатся в секрете.