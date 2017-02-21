16:31 21.02.2017 | Культура | Новости
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Лана Дель Рей выпустила новый клип - ВИДЕО

Популярная американская исполнительница Лана Дель Рей выпустила новый клип на композицию "Love".

Лана Дель Рей выпустила новый клип - ВИДЕО

Отметим, что ранее в Лос-Анджелесе появились загадочные постеры с изображением певицы. При этом поклонники Рей решили, что таким образом она намекает на скорый выход нового альбома. Так, композиция Love, ставшая лид-синглом будет уже четвертым в ее арсенале и выйдет в нынешнем году.

По ее словам, свои первые четыре диска она делала для себя, но этот будет для ее фанатов. 

"Лид-сингл о том, куда все мы, я надеюсь, направимся", - прокомментировала Лана.

Также у певицы запланирован выход пятого альбома. В настоящее время название и дата выхода пластинки держатся в секрете.

Напомним, как сообщал  "УРА-Информ", ранее американская певица Тейлор Свифт и британский певец Зейн Малик представили клип на композицию "I Don’t Wanna Live Forever".

 


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