Бузова Тарасову: Удаляй свой Instagram и строй новые отношения без лайков

Пара обменялась взаимными претензиями в соцсетях.

Девушка обвинила экс-супруга в предательстве, а он, в свою очередь, обозвал ее жизнь цирком и театром.

"Дмитрий, может напишешь почему наши пути разошлись? Раз ты начал писать! Расскажешь как ты изменял мне с миской, как выгнал меня со своей мамой из квартиры после операции???? Как слил мои переписки чтоб очернить мою честь? Как твои дружки копали под меня? И если твои отношения 6 лет со мной были для лайков, тогда удаляй Инстаграм и строй новые отношения без лайков. В нашем доме. Удачи", – ответила Ольга на пост своего некогда возлюбленного.

"Ольга Игоревна, прекращайте работать на публику! Жизнь - не театр и не цирк. По-моему мы уже обсудили и выяснили. Давай прекратим борьбу на публике", – ответил Дмитрий Тарасов.

Напомним, что в декабре пара оформила развод. Телеведущая и футболист долго скрывали причину разрыва. Но позже Ольга заметила, что фактором к расставанию послужило предательство ее мужа.

Как сообщал "УРА-Информ", сейчас Тарасова все чаще видят с привлекательной брюнеткой. Когда в гостях у футболиста снимали передачу, он предупредил ведущих, что сейчас живет не один.