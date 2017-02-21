18:50 21.02.2017 | Культура | Новости     Новости Украины
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"The Hardkiss" презентовали новую песню о природном магнетизме - ВИДЕО

Популярная группа "The Hardkiss" выпустила украиноязычный трек "Антарктида". 

О новой песне рассказала фронтвумен команды Юлия Санина.

По ее словам, "Антарктида" сразу родилась на украинском языке. 

"Изначально припев был совсем другой, но мы решили сделать песню не грустной, а мощной, так что припев вышел инструментальный с несколькими вокальными фразами", - отметила фронтвумен The Hardkiss Юлия Санина.

Также Санина объяснила, какой именно смысл вложен в композицию.

"Эта песня о природном магнетизме, о неотвратимости событий, о том, как любить человека, который равнодушен к тебе. О том, что, какая бы великолепная не была Антарктида, она тает и становится уязвимой. Антарктида - это образ женщины, которая готова на все, чтобы быть с любимым хотя бы мгновение. Ощущения, когда летишь на огонь, зная, что он погубит", - отметила певица.

Напомним, как сообщал ранее "УРА-Информ", популярная украинская группа "Время и Стекло" представила новый клип на песню "На стиле". 


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