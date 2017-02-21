"The Hardkiss" презентовали новую песню о природном магнетизме - ВИДЕО

"Изначально припев был совсем другой, но мы решили сделать песню не грустной, а мощной, так что припев вышел инструментальный с несколькими вокальными фразами", - отметила фронтвумен The Hardkiss Юлия Санина.
Также Санина объяснила, какой именно смысл вложен в композицию.
"Эта песня о природном магнетизме, о неотвратимости событий, о том, как любить человека, который равнодушен к тебе. О том, что, какая бы великолепная не была Антарктида, она тает и становится уязвимой. Антарктида - это образ женщины, которая готова на все, чтобы быть с любимым хотя бы мгновение. Ощущения, когда летишь на огонь, зная, что он погубит", - отметила певица.