"The Hardkiss" презентовали новую песню о природном магнетизме - ВИДЕО

О новой песне рассказала фронтвумен команды Юлия Санина.

По ее словам, "Антарктида" сразу родилась на украинском языке.

"Изначально припев был совсем другой, но мы решили сделать песню не грустной, а мощной, так что припев вышел инструментальный с несколькими вокальными фразами", - отметила фронтвумен The Hardkiss Юлия Санина.

Также Санина объяснила, какой именно смысл вложен в композицию.

"Эта песня о природном магнетизме, о неотвратимости событий, о том, как любить человека, который равнодушен к тебе. О том, что, какая бы великолепная не была Антарктида, она тает и становится уязвимой. Антарктида - это образ женщины, которая готова на все, чтобы быть с любимым хотя бы мгновение. Ощущения, когда летишь на огонь, зная, что он погубит", - отметила певица.

Напомним, как сообщал ранее "УРА-Информ", популярная украинская группа "Время и Стекло" представила новый клип на песню "На стиле".