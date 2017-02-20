04:00 20.02.2017 | Культура | Новости     Новости Украины
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На Евровидение-2017 продано уже 11 тысяч билетов

За три дня после начала продажи билетов на песенный конкурс "Евровидение-2017" уже продано почти пятую часть билетов.

На Евровидение-2017 продано уже 11 тысяч билетов

По состоянию на воскресенье, 19 февраля, общие количество уже проплаченных билетов превысили 11 тысяч единиц. При этом сюда не входят закрытые продажи для фан-клубов Евровидения.

Такие данные размещены на сайте официального билетного агента Евровидения-2017. Согласно сообщению, на сегодняшний день прорабатываются квоты и заявки на билеты от делегаций, спонсоров, посольств стран-участниц, партнеров конкурса. Сейчас определяется остаток билетов.

Информацию об этом будет опубликовано после 21 февраля на сайте Евровидения и на страницах мероприятия в Facebook, - говорится в сообщении.

Напомним, как сообщал УРА-Информ, в результате третьего полуфинала национального отбора, который прошел в субботу, 18 февраля, победу одержали певец MELOVIN и группа O. Torvald. Таким образом стали известны все финалисты Национального отбора международного песенного конкурса " Евровидение 2017".


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