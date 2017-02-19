В Киеве умер известный украинский режиссер Максим Паперник

Он скончался от онкологического заболевания в возрасте 48 лет. О смерти Паперного рассказали его родственники. Подробностей пока нет.

Напомним, Максим Паперник родился 20 апреля 1969 года. Жил в Киеве. Его карьера клипмейкера началась с видео на песню Ирины Билык "А я плыву".

C 2003 года начал снимать телевизионные и игровые фильмы. Среди известных его работ новогодние фильмы-мюзиклы "Снежная королева", "За двумя зайцами", "Двенадцать стульев", музыкально-развлекательное шоу "Народная звезда", телесериал "Неприкосновенные".

Как сообщал УРА-Информ, в Москве в возрасте 72 лет умер известный российский актер театра и кино Георгий Тараторкин.