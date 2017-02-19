В Киеве умер известный украинский режиссер Максим Паперник

В воскресенье, 19 февраля, в Киеве умер известный украинский кинорежиссер, продюсер и клипмейкер Максим Паперник.
Он скончался от онкологического заболевания в возрасте 48 лет. О смерти Паперного рассказали его родственники. Подробностей пока нет.
Напомним, Максим Паперник родился 20 апреля 1969 года. Жил в Киеве. Его карьера клипмейкера началась с видео на песню Ирины Билык "А я плыву".
C 2003 года начал снимать телевизионные и игровые фильмы. Среди известных его работ новогодние фильмы-мюзиклы "Снежная королева", "За двумя зайцами", "Двенадцать стульев", музыкально-развлекательное шоу "Народная звезда", телесериал "Неприкосновенные".
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