Николь Кидман снялась в фотосессии украинского фотографа - ФОТО

Отметим, 49-летняя кинозвезда позировала американскому фотографу украинского происхождения Елене Емчук, которую называют гранд-дамой модной фотографии.

В свою очередь актриса появилась в элегантной фотосесии в нарядах Delpozo, Jacquemus, Johanna Ortiz, Ellery и других. Кроме того, соблазнительные образы для Кидман выбрала ее стилист Трейси Тейлор.

Также в интервью изданию Кидман рассказала о новом сериале "Большая маленькая ложь", где она сыграла главную роль.

"Я была травмирована морально после того, как мы снимали жесткие сцены с насилием. Я была травмирована эмоционально и физически. И каждый раз бежала домой после съемок к Киту, мне нужно было, чтобы он обнял меня и успокоил", - эмоционально прокомментировала Кидман.

Напоним, как сообщал ранее "УРА-Информ", украинская певица похвасталась съемками в российском сериале.