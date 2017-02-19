20:52 19.02.2017 | Культура | Новости     Новости Украины
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Конкурсная комиссия определила всех финалистов Евровидения - ВИДЕО

В результате третьего полуфинала национального отбора, который прошел в субботу, 18 февраля, победу одержали певец MELOVIN и группа O. Torvald.

Конкурсная комиссия определила всех финалистов Евровидения - ВИДЕО

Таким образом стали известны все финалисты Национального отбора международного песенного конкурса "Евровидение 2017". Так, в третьем полуфинале отбора также участвовали GreenGrey, Kadnay и Анастасия Прудиус, Виталий Козловский, Vivienne Mort и Singing pants.

В то же время певец MELOVIN получил пять баллов от судей и восемь - от зрителей. В то время, как группа O. Torvald получила по семь баллов и от судей и от зрителей.

Напомним, как сообщал УРА-Информ, по результатам первого и второго полуфиналов, в финал музыкального конкурса "Евровидение 2017" прошли группа "Сальто назад", ROZHDEN, Татьяна Решетняк и Иллария.


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