Конкурсная комиссия определила всех финалистов Евровидения - ВИДЕО

Таким образом стали известны все финалисты Национального отбора международного песенного конкурса "Евровидение 2017". Так, в третьем полуфинале отбора также участвовали GreenGrey, Kadnay и Анастасия Прудиус, Виталий Козловский, Vivienne Mort и Singing pants.

В то же время певец MELOVIN получил пять баллов от судей и восемь - от зрителей. В то время, как группа O. Torvald получила по семь баллов и от судей и от зрителей.

Напомним, как сообщал УРА-Информ, по результатам первого и второго полуфиналов, в финал музыкального конкурса "Евровидение 2017" прошли группа "Сальто назад", ROZHDEN, Татьяна Решетняк и Иллария.