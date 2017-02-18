Сегодня состоится третий полуфинал национального отбора на Евровидение-2017

"Последними за право представлять Украину будут: группа Кузьмы Скрябина Singing pants, O.Torvald, Анастасия Прудиус, Виталий Козловский, KADNAY, MELOVIN, Green Grey и Vivienne Mort", - гласит сообщение.
Кроме того, только два исполнителя пройдут дальше после этого этапа отбора и выступят 25 февраля в финале. В свою очередь все участники, которые выступят в совершенно разных жанрах, уже презентовали свои песни.
Известно, что система голосования на национальном отборе остается такой же, как и в прошлом году: жюри выставляют участникам баллы, зрители голосуют с помощью смс, после чего баллы от судей и зрителей суммируются.
Также отметим, что к выбранным в первых двух полуфиналах - TAYANNA, Сальто Назад, ILLARIA и ROZHDEN – добавятся еще двое конкурсантов.