Сегодня состоится третий полуфинал национального отбора на Евровидение-2017

Как отмечаеся, за возможность попасть в финал Национального отбора и представить Украину на международном песенном конкурсе будут бороться восемь участников.

"Последними за право представлять Украину будут: группа Кузьмы Скрябина Singing pants, O.Torvald, Анастасия Прудиус, Виталий Козловский, KADNAY, MELOVIN, Green Grey и Vivienne Mort", - гласит сообщение.

Также после конкурсных выступлений украинского нацотбора выступит Манель Наварро – представитель Испании на Евровидении-2017 со своей конкурсной песней "Do It For Your Lover".

Кроме того, только два исполнителя пройдут дальше после этого этапа отбора и выступят 25 февраля в финале. В свою очередь все участники, которые выступят в совершенно разных жанрах, уже презентовали свои песни.

Известно, что система голосования на национальном отборе остается такой же, как и в прошлом году: жюри выставляют участникам баллы, зрители голосуют с помощью смс, после чего баллы от судей и зрителей суммируются.

Также отметим, что к выбранным в первых двух полуфиналах - TAYANNA, Сальто Назад, ILLARIA и ROZHDEN – добавятся еще двое конкурсантов.

Как сообщал ранее "УРА-Информ", в Киеве к песенному конкурсу "Евровидение-2017" установят еще четыре тысячи камер видеонаблюдения.