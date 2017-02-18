Невеста Стэтхэма впервые вышла в свет после сообщения о беременности – ФОТО

Манекенщица прибыла на презентацию своей коллекции одежды для бренда Paige, в которую вошли 17 предметов: бомберы, комбинезоны, платья, шорты и другие предметы гардероба. Невеста популярного актера Джейсона Стэтхэма разработала наряды вместе с дизайнером марки Пейдж Адамс-Геллер.

"Как бы сентиментально это ни звучало, но поработать с Пейдж Адамс-Геллер было моей мечтой и естественным продолжением моего сотрудничества с маркой. Опыт дизайнера в сочетании с моим видением сделали нашу командную работу очень интересной", – отметила Хантингтон-Уайтли в одном из своих недавних интервью.

Поддержать Рози в этот вечер приехала ее подруга, супруга лидера Maroon 5 Бехати Принслу.

Бехати для выхода в свет предпочла платье из светло-голубого денима. А Рози остановила свой выбор на черном мини, которое подчеркнуло ее интересное положение.

Как сообщал "УРА-Информ", мать Джорджа Клуни рассказала о своих будущих внуках. По словам Нины Уоррен, ее невестка, Амаль Клуни, ожидает появления на свет двойни – мальчика и девочки.