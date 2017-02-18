05:38 18.02.2017 | Культура | Новости
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Мать Джорджа Клуни рассказала о будущих внуках

Свекровь Амаль Клуни поведала о том, кто родится у ее невестки. Мама знаменитого актера Джорджа Клуни, 77-летняя Нина Уоррен прокомментировала беременность избранницы сына.

Мать Джорджа Клуни рассказала о будущих внуках

"Да, мальчик и девочка – вот что мне сказали. Так чудесно! Мы с мужем очень рады. Мне не сообщили их имена – это ведомство Джорджа и Амаль", – заявила будущая бабушка.

Ранее в интервью СМИ она говорила о том, что ее сын будет прекрасным отцом, а невестка ­– станет замечательной матерью.

Напомним, что не так давно журналисты опубликовали подтверждение беременности Амаль. На снимках действительно видно, что избранница 55-летнего актера, 39-летний юрист находится в интересном положении.

Как сообщал "УРА-Информ", не так все гладко в семье принца Уильяма и его супруги Кейт Миддлтон. Пара мечтает о третьем ребенке, однако, по мнению инсайдеров, забеременеть естественным путем женщине не удается. И всему виной – ее моральное и физическое истощение. 


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