Мать Джорджа Клуни рассказала о будущих внуках

"Да, мальчик и девочка – вот что мне сказали. Так чудесно! Мы с мужем очень рады. Мне не сообщили их имена – это ведомство Джорджа и Амаль", – заявила будущая бабушка.

Ранее в интервью СМИ она говорила о том, что ее сын будет прекрасным отцом, а невестка ­– станет замечательной матерью.

Напомним, что не так давно журналисты опубликовали подтверждение беременности Амаль. На снимках действительно видно, что избранница 55-летнего актера, 39-летний юрист находится в интересном положении.

Как сообщал "УРА-Информ", не так все гладко в семье принца Уильяма и его супруги Кейт Миддлтон. Пара мечтает о третьем ребенке, однако, по мнению инсайдеров, забеременеть естественным путем женщине не удается. И всему виной – ее моральное и физическое истощение.