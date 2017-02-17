05:00 17.02.2017 | Культура | Новости
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Знаменитый актер в свои 52 заявил, что никогда не станет отцом

Известный актер Киану Ривз признался, что никогда не станет отцом. При этом он объяснил, мол, слишком поздно уже.

Знаменитый актер в свои 52 заявил, что никогда не станет отцом

Ривз разоткровенничался в интервью Esquire, обложку которого и украсил собой. Журналист, в свою очередь, попытался возразить голливудской звезде. Ведь у Мика Джагера в его 73 все-таки появился на свет наследник – его избранница, балерина Мелани Хемрик родила сына в декабре 2016 года.

Напомним, что Киану Ривз никогда не был в браке, в декабре 1999 года его подруга, Дженнифер Сайм родила мертвую дочь. А через год погибла сама в автокатастрофе в Лос-Анджелесе.

Как сообщал "УРА-Информ", другого мнения придерживается известная телеведущая Алла Довлатова. В свои 42 она беременна четвертым ребенком. Довлатова считает себя молодой душой и телом.


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