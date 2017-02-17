В окружении принца Уильяма объяснили, почему его жена не может родить третьего ребенка

По словам источников, близких к окружению пары, возлюбленные мечтают о третьем малыше, однако Кейт настолько слаба, что просто не сможет зачать.

Якобы супруга герцога Кембриджского истощена морально и физически. Поговаривают даже, что женщине придется прибегнуть к услугам суррогатной матери или решиться на ЭКО. Возможно, в ближайшем будущем Кейт будет вынуждена выбрать один из этих вариантов, ведь она не хочет разочаровать британский народ, пишет "Стархит".

Напомним, что Миддлтон пообещала родить Великобритании шестерых наследников.

"Бедная Кейт страдает физически и психически", - сообщают приближенные к королевской семье. - Ее расстройства питания вышли из-под контроля. Она также убеждена, что будущий ребенок сможет уладить некоторые проблемы в браке. Но она потеряла так много веса, что не может зачать", – говорит инсайдер.

Как сообщал "УРА-Информ", ранее в прессе появлялись слухи о том, что Кейт все-таки беременна. Однако они не имели подтверждения.