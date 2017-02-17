Друзья Бони о ее разводе: У них все пошло не так еще полтора года назад

По словам коллеги Алены, Алекс Смерфит нерешительный, а Вике нужен тот человек, который заверит ее в том, что она его женщина навсегда.

"У них все пошло не так еще полтора года назад", – отметила женщина.

Напомним, что сама Боня призналась: их отношения с сыном ирландского миллиардера Алекса Смерфита стали напоминать больше дружеские. Это и стало причиной расставания пары. Виктория все еще надеется найти свою настоящую любовь.

Известно, что за годы супружества Смерфит не оставил бывшей гражданской жене ни домов в Европе, коттеджей на Рублевке, яхт и самолетов. Однако ее банковскую карточку он привязал к счету, на который не скупится переводить средства.

"У Вики нет финансовых проблем. Да и в семейном особняке под Монако мать драгоценной внучки встречают с распростертыми объятиями, продолжает Алена. – Однако она все равно не сложила руки, работает очень много. В одном "Инстаграме" реклама у нее стоит 150 тысяч рублей за пост. Она делает их три-четыре в неделю, но не больше. Старается не засорять ленту. А на те вещи, что ей не по душе, конечно, в итоге соглашается, но может поднять ценник до 300 тысяч! Так что у нее есть все шансы в скором времени поменять свою московскую квартиру-студию на Можайском шоссе, купленную в 2003 году, на что-то более пафосное в центре".

Как сообщал "УРА-Информ", ранее Боня предупредила своих фанатов о том, что наконец-то расскажет им долгожданную весть об их с любимым отношениях. Большинство поклонников ожидало свадьбы, но дело обернулось расставанием.