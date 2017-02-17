Билеты на финал конкурса "Евровидение 2017" разлетелись" за 15 минут

Об этом сообщили представители официального сервиса по продаже билетов concert.ua. Все билеты на большой финал Евровидения продали, остались только билеты для людей с ограниченными возможностями, которые уже забронированы, - сказано в агентстве по продаже билетов.

В свою очередь ажиотаж за билетами был небывалый. В итоге не всем желающим достались вожделенные билеты.

Кроме того, билетами на "Евровидение 2017" уже начали торговать и перекупщики, ведь билеты не именные. На сайтах бесплатных объявлений появились десятки предложений.

"Продам два билета на финал Евровидения на 13.05.2017. Стоимость 5500 грн. Места рядом, очень хорошие, близко сцена. Супервид. Поторопитесь. Позже будет дороже", - завлекают в одном из объявлений.

Счастливчиками оказались чиновники и звезды шоу-бизнеса, которые пришли на торжественное мероприятие по случаю открытия продаж билетов. Например, певица Руслана демонстрировала всем журналистам оперативно купленный билет.

Напомним, цена билетов варьируется от восьми до 500 евро.

Как сообщал ранее "УРА-Информ", 14 февраля стартует продажа билетов на репетиции, а также на полуфиналы и финал конкурса Евровидение-2017.