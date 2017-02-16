01:30 16.02.2017 | Культура | Новости
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Принц Уильям с женой посетят Париж на годовщину смерти принцессы Дианы

Принц Уильям и Кейт Миддлтон приедут в Париж на годовщину смерти принцессы Дианы. Супружеская пара посетит Францию в начале марта.

Принц Уильям с женой посетят Париж на годовщину смерти принцессы Дианы

Об этом сообщает People. Как отмечается, принц Уильям и его жена приедут в столицу Франции на два дня в марте.

"Герцога и герцогиня в марте посетят матч по регби Франция - Уэльс. Еще запланирован прием с участием молодых французских лидеров и официальный ужин у посла Британии", - говорится в сообщении.

Напомним, как сообщал ранее "УРА-Информ", в королевском зале искусств и наук имени Альберта в Лондоне состоялась юбилейная 70-я церемония вручения премии BAFTA 2017.  Среди почетных гостей премии был принц Уильям и Кейт Миддлтон.


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