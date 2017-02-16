Принц Уильям с женой посетят Париж на годовщину смерти принцессы Дианы

Об этом сообщает People. Как отмечается, принц Уильям и его жена приедут в столицу Франции на два дня в марте.

"Герцога и герцогиня в марте посетят матч по регби Франция - Уэльс. Еще запланирован прием с участием молодых французских лидеров и официальный ужин у посла Британии", - говорится в сообщении.

Напомним, как сообщал ранее "УРА-Информ", в королевском зале искусств и наук имени Альберта в Лондоне состоялась юбилейная 70-я церемония вручения премии BAFTA 2017. Среди почетных гостей премии был принц Уильям и Кейт Миддлтон.