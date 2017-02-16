Актриса "Моей прекрасной няни" в марте пойдет под суд

Актриса уже давно имеет судебные тяжбы с банком, кредит которому она не погасила.

Сама артистка просила, чтобы дело не было придано огласке, однако судьи настояли на решении вопроса публично. Открытое слушание по делу о кредите, взятом еще в 2014-м году, пройдет 30 марта.

"Моя клиентка, хотя и является публичной фигурой, но вопросы, которые будут обсуждаться, касаются членов ее семьи и частной жизни и к публичной деятельности не имеют отношения, это неэтично", – заметил представитель Анастасии в суде.

Пока что неизвестно, для каких именно целей актриса брала деньги, однако финучреждение все-таки частично выиграло дело – Заворотнюк обязана была выплатить 540 тысяч долларов. Однако выплатила женщина только 600 тысяч рублей, хотя банк это в своих документах якобы не указал. В 2016-м представители финучреждения просили Арбитражный суд признать Анастасию банкротом – в итоге разбирательства до сих пор продолжаются.

Как сообщал "УРА-Информ", похожая ситуация возникла с экс-форвардом "Динамо" Артемом Милевским. У него были тяжбы с "ПриватБанком".