Актер из "Не родись красивой" помирился с экс-женой и детьми

Также артист помирился и с сыном-подростком. С Натальей Селивановой он два года прожил в гражданском браке, однако под венец позвал студентку Ирину Шебеко. В их семье родилась дочка Лиза, которая теперь дружит со старшим единокровным братом.

Ранее Ирина поставила ультиматум: "Выбирай, я или они", поэтому Петру волей-неволей пришлось прекратить общение со своей прошлой семьей. Спустя много лет Красилов ситуацию исправил.

"Недавно Ванька гостил у меня на даче, – цитирует "Стархит" Петра. – Он дружит с сестрой Лизой. Они играют вместе, дурачатся. Но главная страсть детей – компьютеры, обоих от монитора не оттащить... На дни рождения я дарю Ване гаджеты. Недопонимания между мной и Наташей остались в прошлом".

Сейчас Иван заканчивает пятый класс. Перед парнем возник вопрос, кем быть дальше. При этом Петр выявил готовность поддерживать сына, если тот все-таки захочет быть актером.

"Ира улетела учиться на фотографа в Лос-Анджелес, – говорит Красилов. – Лизоньку забрала с собой. Они живут в двушке, которую мы недавно купили. Лиза ходит в третий класс, учится игре на гитаре и флейте. Девочки прилетают на каникулах. Дочь была у меня весь прошлый месяц, теперь жду июня!", – признался Красилов.

Как сообщал "УРА-Информ", наладились отношения и в браке знаменитой певицы Бейонсе и ее супруга, продюсера Джей Зи. Сейчас исполнительница ждет двойню от своего любимого.