Журналисты застали жену Абрамовича с другим мужчиной – ФОТО

Снимки, подтверждающие адюльтер, опубликовал итальянский таблоид. На снимках некая очаровательная брюнетка, очень похожая на Дашу Жукову, проводит вечер в компании ухажера Хайли Клум, арт-дилером Вито Шнабелем.

При этом корреспонденты написали, что Жукова старается не пропускать ни одного мероприятия, организованного Шнабелем.

Инсайдеры, близкие к окружению супруги Романа Абрамовича, всячески отрицают, что она могла закрутить роман с другим мужчиной. Журналисты обратились за комментарием к официальному представителю олигарха Джону Манну.

По его словам, эти снимки не что иное – как подделка.

Манн уже обратился в агентство, которое поделилось этими фотографиями с изданием. Все выпуски таблоида сняты с продажи, фотографии удалены с сайта.

Как сообщал "УРА-Информ", недавно со своим возлюбленным рассталась светская львица и модель Виктория Боня. Она заверила, что ей удалось сохранить дружеские отношения с мужем, миллиардером Алексом Смерфитом.