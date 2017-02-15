05:00 15.02.2017 | Культура | Новости
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Врачи сказали Келли Кларскон, что у нее рак

Знаменитая певица Келли Кларксон призналась, что врачи обнаружили у нее рак.

Врачи сказали Келли Кларскон, что у нее рак

Однако спустя пару дней оказалось, что диагноз все-таки ошибочный. По словам самой исполнительницы, за эти сутки она пережила весь спектр эмоций.

Лишь спустя 11 лет Келли смогла рассказать эту историю во всеуслышание. Ужасную весть ей озвучили утром, как раз накануне получения Грэмми. В тот день Кларксон просила стилистов четырежды ее загримировать, слезы так и лились ручьем.

"Когда я выиграла, я подумала: "Боже мой! Наверное, Бог решил подарить мне последнюю приятную вещь, прежде чем произойдет что-то ужасное", – призналась Келли.

Как пишет "Сегодня", о том, что диагноз был ошибочным Кларксон узнала утром на следующий день.

"Я с детства стремилась к "Грэмми", это была моя большая мечта! И день, когда она осуществилась, стал для меня одновременно худшим и величайшим. На следующий день произошло то же самое, потому что я хотела ударить кого-нибудь. Я не понимала, как можно было перепутать результаты, и почему нельзя было перепроверить", – резюмировала певица.

Как сообщал "УРА-Информ", звезда Голливуда Хью Джекман выложил в Instagram фото после операции. Актеру удалили опухоль в области носа. 


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