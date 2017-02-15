Тарасов "засветился" в своей квартире с новой девушкой

При этом Тарасов предупредил, что дома он живет не один, а "с девочкой".

В Интернете появилась новая серия интернет-проекта Амирана Сардарова "Я строю Котельники", который посвящен интерьерам и дизайну.

Спортсмен пригласил к себе в гости Амирана с его коллегой Лерой. Во время беседы Дмитрий признался, что квартира куплена за его счет, он очень долго зарабатывал на нее. Ребята заметили большое количество футбольных мячей, а также гардеробную. Тарасов рассказал, что перестал покупать много вещей, так как часть средств стала уходить на строительство коттеджа, в который он скоро переедет.

"Мечтал о большом доме, большой семье, чтобы все вместе жили", – поделился футболист. При этом зрители увидели в кадре мелькающую в розовых шортиках девушку, которая все время суетилась, пытаясь накормить гостей, но в кадр старалась не попадать. Многие узнали в ней Анастасию Костенко.

"Только я не один живу, с девочкой", – предупредил Тарасов, впуская Амирана и Леру в квартиру.

После того как видео попало в сеть, в микроблоге Ольги Бузовой появилась запись:

"Только что увидела то, что сделало мне опять больно... Обещаю себе каждый день больше не плакать... Обещаю себе каждый день начать спать и есть... Но пока не получается... Когда станет легче?".

Как сообщал "УРА-Информ", недавно Дмитрия Тарасова стали замечать с привлекательной брюнеткой. Однако, как зовут девушку, сказать точно никто не может.