Вера Брежнева поразила поклонников новой прической - ФОТО

Певица на концерте Big Love Show, который прошел в Москве, появилась с новым образом. Вера удивила фанатов своей прической – Брежнева вышла на сцену в черном парике с челкой.

На красной дорожке Брежнева появилась в откровенном наряде, подчеркивающем ее стройную фигуру.

"К новой неделе буду в привычном виде, но обожаю перевоплощаться", – написала у себя в Instagram супруга Константина Меладзе.

Как сообщал "УРА-Информ", ранее похожую прическу сделала себе Ольга Сумская. Появившись в образе брюнетки, она расстроила многих фанатов. По словам поклонников, такой цвет волос старит популярную актрису.