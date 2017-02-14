05:00 14.02.2017 | Культура | Новости     Новости Украины
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Вера Брежнева поразила поклонников новой прической - ФОТО

Известная исполнительница Вера Брежнева предстала перед фанатами в новом образе.

Вера Брежнева поразила поклонников новой прической - ФОТО

Певица на концерте Big Love Show, который прошел в Москве, появилась с новым образом. Вера удивила фанатов своей прической – Брежнева вышла на сцену в черном парике с челкой.

На красной дорожке Брежнева появилась в откровенном наряде, подчеркивающем ее стройную фигуру.

"К новой неделе буду в привычном виде, но обожаю перевоплощаться", – написала у себя в Instagram супруга Константина Меладзе.

Как сообщал "УРА-Информ", ранее похожую прическу сделала себе Ольга Сумская. Появившись в образе брюнетки, она расстроила многих фанатов. По словам поклонников, такой цвет волос старит популярную актрису. 


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