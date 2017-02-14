Стартовала массовая продажа билетов на Евровидение-2017

Всего будет продано около 70 тысяч билетов на девять концертов песенного конкурса. Это шесть репетиций, два полуфинала и финал Евровидения-2017.

Как рассказал исполнительный директор песенного конкурса Евровидение Йон Ола Санд, билеты поступили в продажу быстро, несмотря на некоторую задержку. Цена одного билета будет варьироваться от восьми до 500 евро, а приобрести их можно будет на сайте www.concert.ua , - пояснил он.

Вместе с тем первый билет достался британской журналистке. Как рассказал во время официальной церемонии старта продаж билетов украинская певица Руслана Лыжичко, она получила возможность первой приобрести два билета. Когда певице вручили сувернирные билеты, Руслана объявила, что есть человек, который будет чрезвычайно поражен тем, что она дарит ей один билет.

Это британская журналистка, которая является фанатом Евровидения, которая от первой моей победы всегда писала больше всех информации положительной об Украине, ежеминутно она сейчас с нами, каждую секунду она наблюдает за тем, как идет подготовка к Евровидению в Украине. Я считаю, что первый билет заслужила британская журналистка, фан Евровидения, - пояснил Лыжичко.

Напомним, что 62-й международный песенный конкурс Евровидение-2017 весной будет принимать столица Украины. В конкурсе примут участие 43 страны. Это рекордное количество, за всю историю Евровидения повторялась лишь дважды - в 2008 и 2011 годах.

Как сообщал УРА-Информ, главной ареной станет Международный выставочный центр. Полуфиналы Евровидения-2017 в Киеве состоятся 9 и 11 мая, финал - 13 мая.