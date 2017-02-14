12:10 14.02.2017 | Культура | Новости
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Хью Джекман лег под нож – ФОТО

Звезда Голливуда Хью Джекман перенес хирургическое вмешательство.

Хью Джекман лег под нож – ФОТО

Актеру удалили раковую опухоль с лица. Как выяснилось, у артиста была базальноклеточная карцинома. Такая опухоль является одной из разновидностей рака кожи.

Об этом поведал сам Хью у себя на странице в Instagram, также он разместил снимок после операции. На фото у Джекмана повязка на лице. "С повязкой выглядит хуже, чем без нее, клянусь!", – пошутил "Ван Хельсинг".

При этом он добавил, что с его здоровьем обязательно все будет в порядке благодаря вниманию врачей и постоянным медосмотрам.

Как сообщал "УРА-Информ", ранее от рака скончался популярный актер, исполнитель роли Северуса Снегга в саге о Гарри Поттере Алан Рикман.


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