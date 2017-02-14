Хью Джекман лег под нож – ФОТО

Актеру удалили раковую опухоль с лица. Как выяснилось, у артиста была базальноклеточная карцинома. Такая опухоль является одной из разновидностей рака кожи.

Об этом поведал сам Хью у себя на странице в Instagram, также он разместил снимок после операции. На фото у Джекмана повязка на лице. "С повязкой выглядит хуже, чем без нее, клянусь!", – пошутил "Ван Хельсинг".

При этом он добавил, что с его здоровьем обязательно все будет в порядке благодаря вниманию врачей и постоянным медосмотрам.

Как сообщал "УРА-Информ", ранее от рака скончался популярный актер, исполнитель роли Северуса Снегга в саге о Гарри Поттере Алан Рикман.