Кейт Миддлтон произвела фурор на церемонии вручения премии BAFTA-2017 - ФОТО, ВИДЕО

Об этом сообщает The Daily Mail.

Отметим, что на красной дорожке церемонии герцогиня появилась в черном атласном платье Alexander McQueen с открытыми плечами. Цветочный принт в нежной пастельной гамме в сочетании с необычным декором лифа добавили образу Кейт элегантности и романтичности. Кроме того, утонченное платье Миддлтон дополнила дорогими украшениями и клатчем.

В свою очередь волосы Кэтрин были собраны в объемную укладку и убраны в пучок на затылке. А в макияже герцогини Кембриджской как и всегда преобладали пастельные тона за исключеним акцента на глаза при помощи черных стрелок.

Добавим, что членам королевской семьи в зале, где награждали победителей BAFTA, были приготовлены места в первом ряду.

Также Принц Уильям был удостоен чести объявлять специальный приз за вклад в развитие киноискусства. Награду вручили американскому комедийному актеру и режиссеру Мелу Бруксу.

Напомним, как сообщал ранее "УРА-Информ", мюзикл "Ла-Ла Ленд" американского режиссера Дэмиена Шазелла получил главную британскую ремию BAFTA в номинации "лучший фильм".