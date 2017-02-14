01:30 14.02.2017 | Культура | Новости
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Кейт Миддлтон произвела фурор на церемонии вручения премии BAFTA-2017 - ФОТО, ВИДЕО

В королевском зале искусств и наук имени Альберта в Лондоне состоялась юбилейная 70-я церемония вручения премии BAFTA 2017.  Среди почетных гостей премии был принц Уильям и Кейт Миддлтон.

Кейт Миддлтон произвела фурор на церемонии вручения премии BAFTA-2017 - ФОТО, ВИДЕО

Об этом сообщает The Daily Mail.

Отметим, что на красной дорожке церемонии герцогиня появилась в черном атласном платье Alexander McQueen с открытыми плечами. Цветочный принт в нежной пастельной гамме в сочетании с необычным декором лифа добавили образу Кейт элегантности и романтичности. Кроме того, утонченное платье Миддлтон дополнила дорогими украшениями и клатчем.

В свою очередь волосы Кэтрин были собраны в объемную укладку и убраны в пучок на затылке. А в макияже герцогини Кембриджской как и всегда преобладали пастельные тона за исключеним акцента на глаза при помощи черных стрелок.

Добавим, что членам королевской семьи в зале, где награждали победителей BAFTA, были приготовлены места в первом ряду.

Также Принц Уильям был удостоен чести объявлять специальный приз за вклад в развитие киноискусства. Награду вручили американскому комедийному актеру и режиссеру Мелу Бруксу.

Напомним, как сообщал ранее "УРА-Информ", мюзикл "Ла-Ла Ленд" американского режиссера Дэмиена Шазелла получил главную британскую ремию BAFTA в номинации "лучший фильм".


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