16:47 13.02.2017 | Культура | Новости     Новости Украины
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В центре Львова ограбили известного украинского музыканта

В самом центре культурной западной столицы Украины произошел резонансный случай.

В центре Львова ограбили известного украинского музыканта

На машину известного артиста было совершено нападение. Речь идет об автомобиле лидера популярной группы "Тартак" Сашка Положинского. Инцидент произошел на площади Старый Рынок. Об этом не преминул написать сам музыкант у себя на странице в Facebook.

Исполнитель рассказал, что группа неизвестных хулиганов разбили боковое стекло его машины, забрав оттуда детали к камере GoPro, черные очки Ray-Ban и тактическую аптечку. "И да, со мной все в порядке, я на позитиве – хорошо, что стекло, а не голову!", – отметил фронтмен группы "Тартак".

Как сообщал "УРА-Информ", ранее в Киеве обокрали квартиру известного художника. 


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