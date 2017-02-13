13:27 13.02.2017 | Культура | Новости
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Twenty One Pilots получили "Grammy" как лучший поп-дуэт

Премию "Grammy" американской академии звукозаписи в категории "Лучшее поп-исполнение дуэтом или группой" получила группа Twenty One Pilots.

Twenty One Pilots получили

Об этом сообщается на сайте премии.

Отметим, что коллектив получил премию за песню Stressed Out. Кроме того, члены группы Тайлер Джозеф и Джош Дан решили выйти за своей наградой, сняв штаны.

По их словам, решение получить премию именно в таком виде они приняли еще год назад, когда смотрели предыдущую церемонию "Grammy". Тогда коллектив не рассчитывал на столь высокую награду, и в шутку один из членов группы заявил, что если они получат её, то сделают это без штанов. 

Также хип-хоп музыкант из США Chance the Rapper получил премию Grammy в категории "Лучший поп-альбом" в номинации "Лучший новый исполнитель". В свою очередь Адель получила премию Grammy за альбом "25". А клип Бейонсе "Formation" получил премию Grammy как лучшее видео.

Напомним, как сообщал ранее "УРА-Информ", популярная американская певица Бейонсе получила "Грэмми" в номинации "Лучшее музыкальное видео" за клип на композицию Formation. 

 

 


 
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