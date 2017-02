Twenty One Pilots получили "Grammy" как лучший поп-дуэт Премию "Grammy" американской академии звукозаписи в категории "Лучшее поп-исполнение дуэтом или группой" получила группа Twenty One Pilots. Об этом сообщается на сайте премии. Отметим, что коллектив получил премию за песню Stressed Out. Кроме того, члены группы Тайлер Джозеф и Джош Дан решили выйти за своей наградой, сняв штаны. По их словам, решение получить премию именно в таком виде они приняли еще год назад, когда смотрели предыдущую церемонию "Grammy". Тогда коллектив не рассчитывал на столь высокую награду, и в шутку один из членов группы заявил, что если они получат её, то сделают это без штанов. Также хип-хоп музыкант из США Chance the Rapper получил премию Grammy в категории "Лучший поп-альбом" в номинации "Лучший новый исполнитель". В свою очередь Адель получила премию Grammy за альбом "25". А клип Бейонсе "Formation" получил премию Grammy как лучшее видео. Напомним, как сообщал ранее "УРА-Информ", популярная американская певица Бейонсе получила "Грэмми" в номинации "Лучшее музыкальное видео" за клип на композицию Formation.

