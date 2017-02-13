10:37 13.02.2017 | Культура | Новости     Новости Украины
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Седокова рассказала, какого пола будет ее ребенок

Известная певица Анна Седокова раскрыла тайну: исполнительница рассказала, какого пола родится ее ребенок.

Седокова рассказала, какого пола будет ее ребенок

По словам девушки, у ее сестричек в скором времени появится братик. Ранее Седокова скрывала факт беременности, не хотела привлекать к себе внимание. Малыш родится в одной из клиник Лос-Анджелеса.

"С каждым прожитым мгновением в жизни ты начинаешь все больше ценить и оберегать главное – свою семью, Вы уж простите меня, что долго молчала, но это такое счастье, о котором даже боишься прошептать чужому человеку. Скоро я стану мамой в третий раз и благодарю Бога за это волшебство!", – написала Седокова.

"Я счастлива, что у моих дочек появится братик", – цитирует "Стархит" Анну.

Как сообщал "УРА-Информ", ранее у себя в микроблоге Седокова разместила несколько фотографий, на которых четко видно, что она беременна. А также опубликовала шуточное видео на тему того, как видят беременную женщину окружающие. 


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