Седокова рассказала, какого пола будет ее ребенок

По словам девушки, у ее сестричек в скором времени появится братик. Ранее Седокова скрывала факт беременности, не хотела привлекать к себе внимание. Малыш родится в одной из клиник Лос-Анджелеса.

"С каждым прожитым мгновением в жизни ты начинаешь все больше ценить и оберегать главное – свою семью, Вы уж простите меня, что долго молчала, но это такое счастье, о котором даже боишься прошептать чужому человеку. Скоро я стану мамой в третий раз и благодарю Бога за это волшебство!", – написала Седокова.

"Я счастлива, что у моих дочек появится братик", – цитирует "Стархит" Анну.

Как сообщал "УРА-Информ", ранее у себя в микроблоге Седокова разместила несколько фотографий, на которых четко видно, что она беременна. А также опубликовала шуточное видео на тему того, как видят беременную женщину окружающие.