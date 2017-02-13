11:48 13.02.2017 | Культура | Новости     Новости Украины
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O. Torvald презентовал песню "Time" для Евровидения 2017

Популярная украинская группа O. Torvald представила трек "Time" с которой поборется за право представлять нашу страну на международном песенном конкурсе Евровидение-2017.
 

O. Torvald презентовал песню

Об этом сообщает телеканал "СТБ".

Отметим, слова до песни "Time" написал фронтмен Женя Галич. В свою очередь адаптированный перевод на английский сделал Евгений Каменчук. А вот саму музыку написали участники группы. 

Также лидер коллектива объяснил, о чем новая песня и почему выбрана такая тема.

Песня о том, что время - единственное, что нельзя вернуть. Невозможно прожить дважды одну и ту же минуту, стоит ценить каждую минуту вместе со своими родными, близкими, друзьями. Помнить и уважать прошлое или мечтать о будущем – важно, и чувствовать жизнь прямо сейчас – самое главное. Ценность времени невозможно преувеличить. Стоит каждый день говорить жене, что любишь ее, звонить родителям, находить время для ребенка, делать свое дело, бороться за свободу своей страны. Безотлагательно. Здесь и сейчас. Не теряя времени", - рассказал фронтмен группы O. Torvald Женя Галич.

Напомним, как сообщал ранее "УРА-Информ", билеты на "Евровидение-2017" могут появиться в продаже уже в феврале. Напомним, что в Антимонопольном комитете Украины потребовали с Национальной общественной телерадиокомпании Украины остановить процесс покупки услуг по продаже входных документов на музыкальный конкурс.


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