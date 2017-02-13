Новое шоу композитора, пианиста – виртуоза Евгения Хмары "Колесо жизни"

Весна 2017 года начнется с присущей ей мелодичностью. 2-е марта зазвучит в сердцах меломанов музыкой молодого украинского композитора, пианиста-виртуоза Евгения Хмары.
Шоу "Колесо жизни" состоится в Октябрьском дворце. Новая история является музыкальной философской притчей о добре и зле, любви и ненависти, светлом и темном… Евгений Хмара посредством музыки познает мир, путешествуя, совершая открытия, переживая каждое событие, трансформируя пережитые чувства в последующие произведения. Это история взросления, которая будет интересна всем поколениям. Удивит зрителя визуальная составляющая. Нестандартная конфигурация экранов и светового оборудования кардинально изменит сцену Октябрьского дворца. Новейшие экранные технологии позволят насладиться оригинальной графикой. Ожидается яркое световое шоу.
Специально приглашённые гости: Злата Огневич и TAYANNA.
Остается только дождаться весны.
А тем временем готовится еще один всеукраинский тур музиканта. Жизнь - движение. Ничто не стоит на месте. Весна неизбежно приближается, как перерождение старого в новое, и её главное шоу - концерт Евгения Хмары.
Почувствуйте бесконечность вращения "Колеса жизни".
Евгений Хмара - пианист-виртуоз, искусство которого способно проникнуть в саму суть человека. Обладатель Голливудской премии импровизаторов. Финалист шоу "Україна має талант" и музыкант шоу "Х – Фактор". Композитор, модернизирующий украинскую музыку, делающий ее осязаемой,объединивший звучание классических инструментов и электронных басов. Альбомы "Сказка" и "Знамение" расходятся огромным тиражом по стране. Настоящим сюрпризом стал третий альбом музыканта "White piano", где звучит только рояль.
Киев - 2 Марта
Львов - 27 февраля
Хмельницкий - 28 февраля
Харьков - 4 марта
Днепр - 5 марта
Запорожье - 6 марта
Одесса - 7 марта