Мюзикл "Ла-Ла Ленд" стал лучшим фильмом по версии BAFTA

Об этом сообщает "The Guardian". Отметим, что исполнительницей главной роли Эмма Стоун получила награду BAFTA как "лучшая женская роль". А вот лучшим актером стал Кейси Аффлека, сыгравший в фильме "Манчестер у моря".

Добавим, что сценарий этой картины, написанный Кеннетом Лонерганом, тоже получил премию.

Кроме того, лучшим британским фильмом назван "Я, Дэниел Блэйк". В категории "лучший неанглоязычный фильм" лауреатом стал венгерский фильм "Сын Саула" о событиях 1944 года в Освенциме.

Напомним, как сообщал ранее "УРА-Информ", британский рок-певец Дэвид Боуи посмертно получил четырех музыкальных премий "Грэмми" в ходе 59-й торжественной церемонии вручения наград, которая проходит в Лос-Анджелесе.