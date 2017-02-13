12:19 13.02.2017 | Культура | Новости
100160031:labazovych

Мюзикл "Ла-Ла Ленд" стал лучшим фильмом по версии BAFTA

Мюзикл "Ла-Ла Ленд" американского режиссера Дэмиена Шазелла получил главную британскую премию BAFTA в номинации "лучший фильм".

Мюзикл

Об этом сообщает "The Guardian". Отметим, что исполнительницей главной роли Эмма Стоун получила награду BAFTA как "лучшая женская роль". А вот лучшим актером стал Кейси Аффлека, сыгравший в фильме "Манчестер у моря". 

Добавим, что сценарий этой картины, написанный Кеннетом Лонерганом, тоже получил премию.

Кроме того, лучшим британским фильмом назван "Я, Дэниел Блэйк". В категории "лучший неанглоязычный фильм" лауреатом стал венгерский фильм "Сын Саула" о событиях 1944 года в Освенциме.

Напомним, как сообщал ранее "УРА-Информ", британский рок-певец Дэвид Боуи посмертно получил четырех музыкальных премий "Грэмми" в ходе 59-й торжественной церемонии вручения наград, которая проходит в Лос-Анджелесе.


Читайте также:
 
. . . .
 
Фоторепортаж
прокрутить далее
прокрутить назад
 



bigmir)net TOP 100
добавить в избранное RSS контакты реклама на сайте
Вконтакте Ура-информ Фейсбук Ура-информ Твиттер Ура-информ
Новости Политика Экономика Статьи Общество Шоу-биз Футбол Бокс Фото Киев Дайджест Происшествия
Новости Крыма Новости Ялты Новости Донбасса Деловые новости Тэги Архив