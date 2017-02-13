Команда, готовившая "Евровидение-2017", заявила о своем уходе с проекта

Такое решение они приняли из-за конфликта с руководством НТКУ. Как сказано в заявлении, которое разместил на своей странице в Facebook один из менеджеров конкурса Денис Блощинский, команда "Евровидения", для которых Конкурс уже стал частью жизни, официально сообщаем, что оставляет этот проект и прекращаем работу над подготовкой к проведению Конкурса.

Он также пояснил, что у команды забрали полномочия, назначив нового фактического руководителя Конкурса в Украине, которого наделили полным контролем всех аспектов "Евровидение". Это назначение и действия, которые его сопровождали, остановили на два месяца работу над проектом, а работа команды полностью заблокирована.

В заявлении также сказано, что за это время, кроме презентации результатов работы команды новое руководство не сделало ни одного реальной действия для реализации проекта в нужные сроки. Поэтом команда не видит возможности продолжать свою работу и заявляет, что уходит.

Напомним, Международный песенный конкурс "Евровидение" состоится весной в Киеве. Главной ареной конкурса станет Международный выставочный центр. Полуфиналы Евровидения-2017 состоятся 9 и 11 мая, финал - 13 мая. В общем продажа и бронирование билетов будет осуществляться для девяти шоу - шесть генеральных репетиций, два полуфинальных соревнования и финал "Евровидения-2017".

Как сообщал УРА-Информ, во вторник, 14 февраля, начнется продала билетов на " Евровидения-2017".