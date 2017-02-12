Жена Аршавина родила дочку

Об этом сама Алиса Казьмина написала у себя в микроблоге. "Родила девочку сегодня", – гласит публикация. Напомним, что для спортсмена – это четвертый по счету ребенок, для его супруги – третий.

Ранее одноклубник Аршавина по "Кайрату" Исламбек Куат рассказал, что Аршавин стал счастливым отцом сына, но эти сведения оказались недостоверными. Свадьба возлюбленных состоялась 1 сентября. Уже тогда было понятно, что Алиса находится в интересном положении.

Как сообщал "УРА-Информ", матерью в третий раз готовится стать известная украинская певица Анна Седокова. Причем девушка все еще не привыкла к своему новому статусу. Поклонники исполнительницы пытаются узнать, кто же стал избранником звезды и вскоре – испытает счастье отцовства.