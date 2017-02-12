03:17 12.02.2017 | Культура | Новости
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Жена Аршавина родила дочку

Новая супруга известного футболиста Андрея Аршавина подарила ему дочку.

Жена Аршавина родила дочку

Об этом сама Алиса Казьмина написала у себя в микроблоге. "Родила девочку сегодня", – гласит публикация. Напомним, что для спортсмена – это четвертый по счету ребенок, для его супруги – третий.

Ранее одноклубник Аршавина по "Кайрату" Исламбек Куат рассказал, что Аршавин стал счастливым отцом сына, но эти сведения оказались недостоверными. Свадьба возлюбленных состоялась 1 сентября. Уже тогда было понятно, что Алиса находится в интересном положении.

Как сообщал "УРА-Информ", матерью в третий раз готовится стать известная украинская певица Анна Седокова. Причем девушка все еще не привыкла к своему новому статусу. Поклонники исполнительницы пытаются узнать, кто же стал избранником звезды и вскоре – испытает счастье отцовства. 


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