19:32 12.02.2017 | Культура | Новости     Новости Украины
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Стали известны имена победителей второго отбора на "Евровидение-2017"

В Киеве в субботу, 11 января прошел второй полуфинал конкурса "Евровидение-2017".

Стали известны имена победителей второго отбора на

Отборочный полуфинал прошел в эфире телеканала СТБ и UA:Перший, в котором принимали участие Letay, Мила Нитич, Kuznetsov, группа Aghiazma, группа Detach, Rozhden, группа Panivalkova и Illaria.

Во время проведения конкурса определились еще два финалиста. Таким образом, вчера к победителям и финалистам первого полуфинала певице Tayanna и группе "Сальто Назад" присоединились Illaria и Rozhden, тогда как зрители оценили певицу Illaria.

Напомним, первый полуфинал национального отбора на песенный конкурс Евровидение-2017 прошел 4 февраля. По решению жюри в финал вышли группа Сальто Назад и певица Tayanna (Татьяна Решетняк).

Как сообщал УРА-Информ, билеты на " Евровидение-2017" могут появиться в продаже уже в феврале.


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