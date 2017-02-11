Бузова о разводе: В ноябре я осталась на улице – ВИДЕО

По ее словам, конец прошлого года для нее выдался особенно тяжелым, было много эмоций, которых она не ожидала. Об этом Ольга поведала во время "Пионерских чтений".

"Было невыносимо больно... Во время расставания в конце прошлого года я не дала ни одного интервью с подробностями о том, как и что было, ни единого комментария по поводу всего происходящего в моей личной жизни. Хотя мне предлагали за эксклюзивы суммы с семью нулями. Но для меня семья всегда была закрытая тема. Да, я говорила о своей любви, но говорила лишь о том, чем хотела делиться. В ноябре я осталась на улице, я потеряла свой главный дом – место, где я была счастлива. Мне предстоял переезд", – сказала Бузова.

Она также добавила, что в СМИ на нее открыли травлю, которая продолжается и по сей день. К слову, спасительным кругом для звезды "Дома-2" стали мемуары Хиллари Клинтон.

Как сообщал "УРА-Информ", в декабре прошлого года Ольга развелась со своим супругом, футболистом Дмитрием Тарасовым. О причинах разрыва до сих пор ничего неизвестно, однако сам Тарасов в недавнее время постоянно появляется с незнакомой брюнеткой.