42-летняя российская ведущая рассказала о своей четвертой беременности

При этом 42-летняя звезда призналась, что больше всего этого хотела ее старшая дочь Даша. Алла уверена, что дочь словно чувствовала скорое появление братика или сестрички.

Довлатова добавила, что четвертую беременность не планировала, однако судьбоносная карта выпала иначе.

"Все дети в едином порыве восторгаются и с нетерпением ждут, когда же можно будет пообщаться с малышкой. Паша, кстати, с самого начала мечтал о сестренке. Казалось бы, у енего уже есть две сестры, но нет, ему мало. «Паша, - говорю, - а может, братика?" - "А смысл? – отвечает. – Он же все равно будет маленький, я с ним не буду играть". А появление в доме еще одной сестренки будет означать, что Паша сохранил собственную эксклюзивность, остался единственным сыном в семье, своего рода звездой", – отметила ведущая в интервью "Теленеделе".

При этом Довлатова считает, что если человек молод душой и телом, то почему бы не родить еще одного ребенка.

Как сообщал "УРА-Информ", ранее в своем интересном положении призналась певица Анна Седокова.