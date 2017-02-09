05:30 09.02.2017 | Культура | Новости
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Водянова рассказала, почему на самом деле ушла от Джастина Портмана

Известная модель Наталья Водянова поведала о том, что стало настоящей причиной ее разрыва с супругом, лордом Джастином Портманом.

Водянова рассказала, почему на самом деле ушла от Джастина Портмана

Об этом она рассказала в интервью британскому изданию Porter.

По словам манекенщицы, Джастин не всегда проявлял интерес к детям. Когда заходила речь о том, чтобы искупать малыша или проследить за ним на прогулке, об этом беспокоилась только Наталья.

"Я была матерью, которая полностью погружена в жизнь детей, а он мало интересовался этим вопросом. Джастин обожает детей, но он не из тех отцов, которые искупают ребенка или проследят за ними на прогулке. В конце концов он перевесил все обязанности на меня, и это изолировало нас друг от друга. В семье нужно переживать все эти прекрасные моменты вместе", – объяснила модель.

Как сообщал "УРА-Информ", недавно Водянова родила пятого ребенка. Отцом сына стал миллиардер французского происхождения Антуан Арно


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