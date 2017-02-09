05:00 09.02.2017 | Культура | Новости     Новости Украины
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Седокова призналась, что действительно ждет третьего ребенка - ФОТО

Экс-"ВИА Гра" Анна Седокова не стала отрицать, что беременна.

Седокова призналась, что действительно ждет третьего ребенка - ФОТО

Ранее она скрывала свое интересное положение и до конца не признавалась в новом статусе. Однако теперь Седокова не медлила и заявила, что теперь у ее двух дочерей появится братик или сестричка.

"С каждым прожитым мгновением в жизни, ты начинаешь все больше ценить и оберегать главное - свою семью. Вы уж простите меня, что долго молчала, но это такое счастье, о котором даже боишься прошептать чужому человеку. Скоро я стану мамой в третий раз и я благодарю Бога за это волшебство!", – написала Седокова у себя в микроблоге.

Поклонники сразу поздравили будущую мать с этим радостным событием. Сейчас фанаты только и гадают, кто мог стать отцом ребенка исполнительницы.

Как сообщал "УРА-Информ", свою беременность тщательно скрывает избранница известного актера Джейсона Стэтхэма Рози Хайтингтон-Уайтли. Недавно она выбралась по делам в Лос-Анджелесе, как сразу же попала в объективы фотокамер папарацци. Модель пыталась скрыть округлившийся животик за курточкой.


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