Фанаты заговорили о новой избраннице Дмитрия Тарасова

В лице новой избранницы "фигурируют" сразу двое. Незнакомой брюнеткой может быть как вторая вице-мисс Россия-2014 Анастасия Костенко или победительницей конкурса "Московская красавица" Анна Ушакова.

Ранее в Интернете появились фотографии Тарасова с некой брюнеткой. Парочка сидела в кафе, было видно, что у девушки длинные темные волосы. А после появился снимок, на котором видно ее лицо, однако кем на самом деле является красотка – пока неизвестно. Ни Дмитрий Тарасов, ни Анастасия Костенко, ни Анна Ушакова свою личную жизнь не комментируют.

Напомним, что Костенко агрессивные фанаты буквально "заклевали" в соцсетях, из-за чего ей пришлось удалить свой аккаунт.

Другие поклонники утверждают, что видели Тарасова вместе с Ушаковой, причем не один раз.

Как сообщал "УРА-Информ", сама Ольга Бузова недавно отправилась на каникулы в Италию. Там же пребывал ее бывший супруг. Многие считают, что звезда "Дома-2" умышленно поехала в эту страну.