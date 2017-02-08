10:39 08.02.2017 | Культура | Новости     Новости Украины
100159683:Rakova

Стало известно, когда можно будет купить билеты на "Евровидение-2017"

Билеты на "Евровидение-2017" могут появиться в продаже уже в феврале. Напомним, что в Антимонопольном комитете Украины потребовали с Национальной общественной телерадиокомпании Украины остановить процесс покупки услуг по продаже входных документов на музыкальный конкурс

Стало известно, когда можно будет купить билеты на

Об этом информирует UA:Первый.

"6 февраля 2017 г. постоянно действующей административной коллегией АМКУ по рассмотрению жалоб о нарушении законодательства в сфере публичных закупок было принято решение, согласно которому НСТУ обязали отменить процедуру закупки - "Услуги по продаже билетов на Песенный конкурс Евровидение-2017". Решение было приемлемо после рассмотрения жалобы общества с ограниченной ответственностью "Маэстро тикет систем" от 27 января", – отмечается в публикации.

Тем временем замглавы гендиректора НСТУ Павел Грицак заметил, что телерадиокомпания исполнит этот вердикт.

"Это - уполномоченный государственный орган, у нас нет других вариантов. Мы не можем сказать, что согласны с этим решением, поэтому ищем варианты решения сложившейся ситуации, чтобы запустить билеты в продажу как можно раньше. Мы проводим консультации по этому вопросу с Европейским вещательным союзом (ЕВС) и не будем принимать никаких решений без согласования с ними", – объяснил он.

При этом Грицак добавил, что билеты поступят в продажу уже в феврале.

Как сообщал "УРА-Информ", конкурс пройдет в Киеве. Уже придуман его логотип и слоган. В Украину "Евровидение" привезла Джамала с песней "1944".


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