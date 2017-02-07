Тина Канделаки рассказала, как достигла счастья в браке

Напомним, что известная телеведущая вышла замуж за своего избранника и делового партнера - ди­ректора по коммуникациям, анали­тике и стратегическим исследовани­ям госкорпорации "Ростех" Василия Бровко еще позапрошлой зимой. Это радостное событие Тина решила сохранить в тайне, однако теперь Канделаки рада поделиться со своими подписчиками переполняющими ее чувствами.

Недавно в своем Instagram Тина выложила совместную с любимым фотографию.

"Моя любимая твоя фотография... Нам хорошо, и мы в домике. Тебе 30, и мы целую вечность вместе. Нам по-прежнему не скучно, потому что ты умеешь придумывать, а я по-прежнему верю в твои фантазии. Поэтому они и стали нашим миром, который еще не раз изменится вместе с нами. Тем интереснее предстоящее десятилетие с тобой, мой февралик", – гласит публикация.

Ранее телеведущая рассказывала, как счастлива оттого, что сумела найти вторую половинку.

При этом пара познакомилась в 2008 году, и Тина не сразу обратила внимание на ухаживания Василия.

«Когда по-настоящему любишь, всегда в чем-то теряешь себя, идешь на компромисс ради дорогого человека. Если говорить про меня, то это была борьба. Борьба между желанием измениться ради любимого – казалось, преображения дадут мне гарантию того, что я всегда буду с ним, – и тем, что себе не надо изменять. А с другой стороны, с возрастом важно, чтобы обожали тебя. Много вопросов», – рассказала в интервью «Стархиту» Канделаки.

Как сообщал «УРА-Информ», в прошлом году помолвились известная модель Рози Хайтингтон-Уайтли и актер Джейсон Стэтхэм. Сейчас манекенщица всячески пытается скрыть свою беременность.