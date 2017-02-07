Моника Беллучи снялась обнаженной для глянца - ФОТО

Снимки из откровенной фотосессии она опубликовала в своем Instagram.

Отмечается, что голливудскую актрису снимал американский фотограф Терри Ричардсон. В свою очередь на фото можно увидеть итальянскую актрису в полупрозрачном платье черного цвета от Gucci.

Кроме того, на лице актрисы застыло выражение удивления, будто она не ожидала увидеть фотографа. Также Белуччи предстала обнаженной под простыней в постели.

Напомним, как сообщал ранее "УРА-Информ", голливудская звезда Кирстен Данст собралась под венец. Дата свадьбы пока не назначена.