Моника Беллучи снялась обнаженной для глянца - ФОТО

Снимки из откровенной фотосессии она опубликовала в своем Instagram.
Отмечается, что голливудскую актрису снимал американский фотограф Терри Ричардсон. В свою очередь на фото можно увидеть итальянскую актрису в полупрозрачном платье черного цвета от Gucci.
Кроме того, на лице актрисы застыло выражение удивления, будто она не ожидала увидеть фотографа. Также Белуччи предстала обнаженной под простыней в постели.
Напомним, как сообщал ранее "УРА-Информ", голливудская звезда Кирстен Данст собралась под венец. Дата свадьбы пока не назначена.