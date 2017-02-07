03:00 07.02.2017 | Культура | Новости
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Моника Беллучи снялась обнаженной для глянца - ФОТО

Голливудская актриса Моника Беллуччи снялась обнаженной для журнала GQ Italia. 

Моника Беллучи снялась обнаженной для глянца - ФОТО

Снимки из откровенной фотосессии она опубликовала в своем Instagram.

Отмечается, что голливудскую актрису снимал американский фотограф Терри Ричардсон. В свою очередь на фото можно увидеть итальянскую актрису в полупрозрачном платье черного цвета от Gucci. 

Кроме того, на лице актрисы застыло выражение удивления, будто она не ожидала увидеть фотографа. Также Белуччи предстала обнаженной под простыней в постели.

Напомним, как сообщал ранее "УРА-Информ", голливудская звезда Кирстен Данст собралась под венец. Дата свадьбы пока не назначена.

 


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