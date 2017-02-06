04:00 06.02.2017 | Культура | Новости
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В Интернет попали фото беременной супруги Джорджа Клуни

В Интернете появились фотографии, на которых отчетливо видна беременность жены звезды Голливуда Джорджа Клуни.

В Интернет попали фото беременной супруги Джорджа Клуни

Амаль Клуни одета в повседневный наряд. Под свитером явно видны очертания заметно округлившегося живота. При этом сама женщина выглядит счастливой и улыбается.

Напомним, что ранее в прессе появились новости о том, что 39-летняя Амаль Клуни находится в интересном положении, однако сама пара подобную информацию оставляла без комментариев.

Как сообщал "УРА-Информ", сам Джордж Клуни был изрядно напуган желанием возлюбленной завести ребенка. Он объяснил, что всю прожил свою жизнь без особой потребности в рождении ребенка, и настойчивость в этом вопросе супруге его смущала. Ходили слухи, что пара даже находилась на грани развода, причем Амаль – адвокат с большим опытом, поэтому многие понимали, что финансовое положение Клуни в случае разрыва может изрядно пошатнуться.


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